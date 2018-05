Camion si rovescia a Colle: ferito l’autista

COLLE VAL D’ELSA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti alle ore 18.30 circa a Colle Val d’Elsa, sulla SP 541 per un incidente stradale che vede coinvolto un autoarticolato contenente stabilizzato, che si è ribaltato sulla sede stradale. La squadra ha estratto il conducente del mezzo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario, presente anche con Pegaso. L’uomo di 58 anni è ricoverato alle Scotte in condizioni non particolarmente gravi. Sul posto anche un’autogru dei Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. Presente anche la Polizia Municipale.