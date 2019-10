Cade in un calanco: soccorso dai Vigili del fuoco

Foto di repertorio

MONTALCINO. I vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti ieri sera (18 ottobre) per un soccorso a persona in Località I Soli, nel Comune di Montalcino, dove una persona – per cause in corso di accertamento – è finita in un calanco.

La squadra dei pompieri, coadiuvata dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha provveduto a recuperare la persona per poi affidarla al personale sanitario del 118.