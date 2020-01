Cade durante uno scippo. Anziana muore a Poggibonsi

Dopo accurate indagini dei carabinieri pare sia stata rintracciata l'autrice del reato. Scattato l'arresto

Carabinieri

POGGIBONSI. Il grave fatto per il quale i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi poche ore fa hanno arrestato una donna di 27 anni autrice di un furto con strappo, in gergo di uno scippo, ai danni di un’anziana signora ha avuto luogo in Poggibonsi il 19 settembre 2018.

Quella mattina V.O. di circa 80 anni di Poggibonsi, si era recata presso lo sportello bancomat del suo istituto di credito nel centro della cittadina Valdelsana, proprio nelle immediate vicinanze della sua abitazione in Piazza Gerini, una volta effettuato il prelievo mentre si stava incamminando lungo la strada è stata avvicinata da una giovane donna C.M.R. cittadina italiana di 27 anni, la quale correndogli dietro le ha afferrato la borsa contenente i suoi averi e la somma di denaro appena prelevata strappandogliela dal braccio e facendola cadere rovinosamente a terra.

L’autrice dello scippo nonostante le richieste d’aiuto da parte dell’anziana signora, che a seguito della caduta si era fratturata, non si è neppure voltata facendo perdere le proprie tracce, senza prestare il minimo soccorso.

L’anziana vittima, che nella caduta si era rotta l’omero, dopo circa un mese d’ospedale è deceduta.

I Carabinieri di Poggibonsi dopo mesi di indagini anche di natura tecnica, visionato le immagini delle telecamere presenti sul luogo del reato, ascoltando testimonianze e verificando attraverso accertamenti bancari tutti i prelievi effettuati presso lo sportello bancomat in questione, alcune settimane fa sono riusciti ad individuare la presunta autrice dello scippo, richiedendone all’ A.G. di Siena la custodia cautelare, misura concessa in data odierna dal GIP del Tribunale senese D.ssa Malavasi.

I militari hanno eseguito oggi l’arresto nei confronti di C.M.R giovane donna e mamma residente a Certaldo, la quale dovrà rispondere di quanto commesso oltre un anno fa ai danni della malcapitata signora.

I familiari della vittima, informati dai Carabinieri dell’epilogo dell’indagine, con l’arresto della responsabile, hanno ringraziato l’A.G. e l’Arma per la costanza con la quale hanno portato avanti per oltre un anno l’indagine.