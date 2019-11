Cacciatore spara ad un volatile e ferisce un uomo

hdr

CASTELLINA IN CHIANTI. Ieri (11 novembre) i Carabinieri di Castellina in Chianti sono intervenuti in località Fonterutoli, dove, durante una battuta di caccia, un 68enne originario della provincia di Potenza ma residente a Poggibonsi, coniugato, pensionato, nel cercare di abbattere un volatile con il proprio fucile semiautomatico calibro 12 aveva esploso un colpo di fucile. Nella circostanza, alcuni pallini di piombo sono andati a colpire accidentalmente ad un gluteo un 58enne, nato e residente a Firenze, coniugato, operaio, in quel momento coperto dalle frasche. Questi è stato prontamente soccorso da personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con i militari dell’Arma. Il ferito è stato immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile “Le Scotte” di Siena per le cure del caso. Si attende la prognosi. L’uomo non è comunque in pericolo di vita.

La licenza di caccia e il porto d’armi del feritore sono in regola. L’uomo verrà segnalato comunque alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per lesioni personali colpose.