“Buti si dimetta, incapacità nella delega alla Protezione Civile”

La lettera inviata dal gruppo Per Monteriggioni per chiedere le dimissioni del vicesindaco. Il piano di ritiro delle mascherine ha richiesto lo spostamento fisico delle persone

MONTERIGGIONI. “Dopo una palese prova di incapacità e di inefficienza che, oltre ad aver messo in pericolo la salute dei suoi abitanti, ha screditato il Comune di Monteriggioni e ha richiesto l’intervento delle autorità superiori per ripristinare le condizioni di normalità, chiediamo le dimissioni dell’assessore e vicesindaco Paola Buti titolare, oltre alle altre, della delega alla Protezione Civile”. Inizia così la lettera aperta inviata dal gruppo consiliare Per Monteriggioni, in cui si chiedono le dimissioni dell’assessore Paola Buti, con delega alla Protezione Civile, in seguito a una procedura di consegna delle mascherine inviate dalla Regione Toscana, che richiedeva ai cittadini di spostarsi fisicamente dalle proprie abitazioni, con turni definiti, per ritirare il dispositivo.

“In alternativa – si legge ancora nella lettera – chiediamo al sindaco Andrea Frosini di ritirare di sua iniziativa le deleghe incautamente affidate all’assessore Buti, altrimenti il sindaco stesso dovrà assumersi le proprie responsabilità. La sicurezza e l’incolumità pubblica non possono essere lasciate nelle mani di chi non ha la capacità di gestire una situazione organizzativa relativamente semplice, affrontata senza problemi dalla stragrande maggioranza dei comuni, anche molto più vasti del nostro. Non osiamo pensare a cosa potrebbe succedere in una situazione d’emergenza come potrebbe essere una calamità naturale. Se, poi, le decisioni sciagurate dei giorni scorsi sono frutto di una compartecipazione di giunta e sindaco, i cittadini di Monteriggioni hanno il diritto di saperlo”.