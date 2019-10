Bus va a fuoco e incendia il bosco a Castellina

CASTELLINA IN CHIANTI. I Vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un bus turistico a Fonterutoli, nel Comune di Castellina in Chianti.

L’incendio ha coinvolto anche una porzione di bosco limitrofo e per questo è stato coinvolto anche personale della SOUP della Regione Toscana.

Nessun passeggero è rimasto coinvolto.