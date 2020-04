Buoni spesa: Sovicille apre il bando per la richiesta

Le domande si possono presentare fino al 10 aprile

Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille e presidente Sds Senese

SOVICILLE. E’ stato pubblicato oggi (2 aprile) l’avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa nel comune di Sovicille. Sul sito web, sulla pagina Facebook del Comune sono reperibili tanto il bando quanto il modello per presentare la domanda, da inoltrare al Comune entro venerdi 10 aprile all’indirizzo e-mail: info@comune.sovicille.si.it o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sovicille@postacert.toscana.it.

Per chi non ha possibilità di accedere agli indirizzi elettronici, sono reperibili copie cartacee dei modelli di richiesta sulla porta del palazzo comunale a Sovicille, presso la fermata dell’autobus in via Massetana a Rosia, davanti alla Farmacia di San Rocco a Pilli, presso la fermata dell’autobus lungo la S.P. 37 alle Volte Basse.

I cittadini, impossibilitati ad inoltrare l’istanza con le suddette modalità, possono comunque contattare il personale dell’ufficio comunale ai numeri 0577 049252 o 329 2606971.

“Si tratta di una misura emergenziale di estrema importanza, resa possibile dalla disponibilità di risorse trasferite dal Governo ai comuni un paio di giorni fa – dice il sindaco Giuseppe Gugliotti -. L’urgenza di attivare l’intervento e le difficoltà gestionali di questi periodi ci hanno indirizzato sulla definizione di parametri di accesso estremamente semplificati; vediamo adesso quanto sarà appropriata l’azione messa in campo e, se necessario, correggeremo il tiro, provando a costruire nelle prossime settimane ulteriori iniziative di supporto alle persone in difficoltà, confidando anche su nuovi aiuti di parte statale e regionale. Sono comunque molto compiaciuto – conclude Gugliotti – del fatto che, seppure nella concitazione del momento, siamo riusciti, in collaborazione con gli uffici comunali, a lavorare a stretto contatto con tutti gli altri comuni della Società della Salute senese per attivare una griglia di criteri omogenei: è questo il segno di una stretta ed efficace sinergia che ci porta a fornire risposte unitarie e quindi maggiormente efficaci”.