Buonconvento: “Progetto Comune” candida Giovanni Fanani

BUONCONVENTO. Giovanni Fanani è il candidato sindaco di “Progetto Comune”, l’unica lista civica nata a Buonconvento nelle scorse settimane sull’entusiasmo di tante persone, da sempre impegnate nell’associazionismo come nella politica, e di numerosi cittadini.Personaggio noto in paese, 59 anni, dirigente d’azienda, è stato l’apprezzato presidente della società di calcio Mazzola-Valdarbia. E proprio dallo spirito di gruppo di una compagine sportiva, Fanani intende mutuare lo spirito di squadra. L’intento è di unire l’esperienza di precedenti amministratori pubblici e persone da sempre impegnate in politica, con l’entusiasmo dei giovani o di chi si è speso nelle associazioni. «Basta con le divisioni», afferma, assumendo allo stesso tempo l’impegno di superare i contrasti che hanno minato il tessuto sociale del paese.

“Progetto Comune” farà tesoro di ciò che è stato fatto per risanare il bilancio dalla precedente amministrazione e, grazie, a una maggiore disponibilità economica, potrà avvenire un cambio di marcia sulle cose ancora da fare. L’obiettivo è la crescita, e la garanzia è data dall’annunciato coinvolgimento di amministratori, esperti, che si aggiungeranno all’entusiasmo di tanti cittadini. Sopratutto, questa lista è espressione di un civismo puro,non a caso si preannuncia un simbolo con i colori dell’arcobaleno, «perché – annuncia Fanani – facciamo di una partecipazione variegata il nostro punto di forza. Questi sono anche i colori della speranza e della rinascita per un paese che ha perso smalto ed entusiasmo. Vogliamo attrarre investimenti, crescere grazie a una comunità unita, eliminando privilegi e prevaricazioni che hanno creato un grande malumore».