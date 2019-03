Buonconvento: nessun aumento delle tariffe e altri obiettivi di bilancio

Accordo raggiunto con i sindacati, che appoggiano l’operato del Comune

BUONCONVENTO. I problemi finanziari, ereditati da precedenti amministrazioni, non impediscono al Comune di Buonconvento di mantenere i servizi e le relative tariffe, ancora una volta, invariati. La scelta è stata condivisa e apprezzata, in un incontro sul Bilancio preventivo avvenuto nei giorni scorsi con i sindacati, che ha consentito di siglare un documento congiunto.

In particolare, oltre all’impegno a non aumentare la pressione fiscale c’è quello di valutare l’eventuale revisione del le tariffe basandosi sulla situazione Isee delle famiglie richiedenti prevedendo differenziazioni tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Più in dettaglio, il Comune di Buonconvento ha deciso di: lasciare inalterate le tariffe di compartecipazione richieste ai cittadini utenti i servizi gestiti dal Comune; confermare le aliquote dei tributi Tasi e Imu per le seconde case e gli immobili non abitativi in vigore nel precedente anno; continuare col massimo impegno a recuperare l’evasione dei tributi e delle tariffe; prevedere uno stanziamento nel bilancio destinato a finanziare il fondo per la riduzione del 25% nel pagamento della Tari per i nuclei familiari che non superano i 10 mila euro di Isee.

Tra l’altro, è stato confermato il servizio dei pasti per i cittadini che hanno difficoltà a muoversi attraverso il coinvolgimento gratuito delle associazioni di volontariato. Infine. I sindacati hanno condiviso la necessità di pervenire ad una programmazione della sanità, per una maggiore distribuzione dei servizi socio sanitari nel territorio circostante il capoluogo, senza tralasciare lo sforzo di proseguire nella integrazione socio sanitaria. L’amministrazione comunale ha intenzione di chiedere un confronto, su questi temi con la Società della salute, per giungere entro l’anno corrente alla pianificazione della distribuzione sul territorio delle strutture socio sanitarie.