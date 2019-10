Bruscello 2020: ritornerà il “Decamerone”

Al consueto pranzo dei bruscellanti di fine stagione è stato svelato il tema del prossimo Bruscello Poliziano: ritorna il “Decamerone” di Boccaccio

MONTEPULCIANO. Con il tradizionale pranzo dei bruscellanti di domenica 20 ottobre si è chiusa la strepitosa stagione 2019, che ha celebrato degnamente gli 80 anni del Bruscello Poliziano. Reduci dal successo di “Pia de’ Tolomei” che ha incantato il pubblico nei giorni di Ferragosto a Montepulciano, i membri della compagnia popolare si sono riuniti per festeggiare e tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso, cominciando già a lavorare ai prossimi progetti.

Come di consueto, infatti, al termine del pranzo è stato svelato il tema dell’edizione del 2020: ritornerà il “Decamerone”, un divertente Bruscello ispirato alle vicende della più famosa opera di Boccaccio. Rappresentato per la prima volta nel 2015, ebbe la sfortuna di capitare in un’estate piovosa, con condizioni meteo sfavorevoli che costrinsero ad annullare due serate di rappresentazione; la prossima estate sarà quindi il momento perfetto per riportare sul sagrato del Duomo di Montepulciano questo divertente bruscello, il cui libretto è stato scritto da Irene Tofanini e Chiara Protasi, mentre la direzione musicale è affidata al maestro Alessio Tiezzi e la regia a Stefano Bernardini. Si prospetta uno spettacolo vivace e simpatico, in cui sarà messo al primo posto l’aspetto sociale del Bruscello e il piacere di stare insieme.

Al pranzo dei bruscellanti erano presenti Stefano Scaramelli, consigliere regionale della Toscana, gli assessori Alice Raspanti e Lucia Musso per il Comune di Montepulciano, i rappresentanti della BCC Valdichiana Fabio Tamagnini ed Eros Nappini. Il Presidente della Compagnia Popolare del Bruscello, Marco Giannotti, ha ringraziato tutti i presenti per l’eccezionale edizione appena conclusa e ha dato appuntamento al 2020 per un nuovo entusiasmante Bruscello Poliziano, che continuerà a tenere viva la tradizione che affonda le sue radici nell’antica civiltà contadina.