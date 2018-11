Boscaiolo straniero clandestino arrestato dai Carabinieri

Denunciato un uomo che gli ha fornito documenti falsi

PROVINCIA. Nella giornata di ieri a Monticiano, presso un cantiere boschivo realizzato nel territorio del Comune, nel quale operava una ditta facente capo a un cittadino albanese, personale della Stazione Carabinieri Forestali di Montepulciano, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siena, del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro “centrale” di Roma e della Stazione Carabinieri di Montepulciano, a conclusione di complessi accertamenti avviati in materia giuslavoristica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e nel settore agroalimentare e forestale, hanno tratto in arresto un albanese di 25 anni, domiciliato a Siena, mentre svolgeva la propria attività di taglialegna, in quanto risultava essersi trattenuto illegalmente in Italia, benché fosse stato materialmente eseguito nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo, al fine di garantirsi l’illegale permanenza nel nostro Paese, ha fornito ai militari operanti false generalità, corroborate dall’esibizione di un documento falso o sottratto a un’altra persona. Su tale aspetto sono in corso accertamenti.

È stato inoltre deferito in stato di libertà un 24enne albanese, residente a Siena, per aver fornito all’arrestato quel documento di identità recante generalità false, come emerso nel corso dell’indagine, e il 25enne titolare della ditta, anch’egli domiciliato a Siena perché, in qualità di datore di lavoro, avrebbe impiegato alle proprie dipendenze personale clandestino. Tale aspetto deve però essere approfondito, non essendo certo al momento che l’imprenditore conoscesse la reale condizione del dipendente.

Dal momento che la forza lavoro irregolare impiegata risultava essere inferiore al 20% di quella complessiva, non si è provveduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale in atto. Saranno comminate sanzioni pecuniarie amministrative pari a € 3000,00 in materia di lavoro e sanzioni amministrative in materia forestale pari a € 480,00, a causa dell’impiego di un operaio agricolo privo del previsto tesserino di riconoscimento.

I controlli sui cantieri boschivi verranno intensificati nei prossimi mesi, allo scopo di contrastare le sacche di illegalità che vi possano essere, sia per quanto attiene alla materia della tutela del lavoro che per quanto attiene alla tutela ambientale, che sono due comparti di specialità di stretta competenza dell’Arma dei Carabinieri.