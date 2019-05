Biribò presenta il piano di recupero del Cigaf alla Pieve

SINALUNGA. Marcella Biribò candidata Sindaco della LISTA CIVICA SINALUNGA SI RINNOVA espone il progetto di recupero dello stabile ex Cigaf di Pieve di Sinalunga. Biribò in una nota espone il progetto.

“Lo stabile denominato ex Cigaf, adesso di proprietà di Intesa s.p.a., è da troppi anni una triste cartolina del Centro de la Pieve di Sinalunga. L’edificio che sorge difronte alla stazione non è esattamente la veduta di un paese curato che mira ad attrarre turisti. La nostra idea prevede quindi di recuperare l’edificio e farne un polo per le associazioni e i giovani del Comune. Se saremo eletti ci faremo carico di intraprendere una trattativa con la società che ne detiene la proprietà, miriamo a trovare un accordo per il recupero così da realizzarvi delle sedi stabili per le associazioni del paese. L’immobile gode di ampie metrature che permetterebbero, inoltre, di poter ospitare centri ricreativi per i giovani e non. Sul retro, l’ampio piazzale potrebbe esser adibito a parcheggio aperto tutti i giorni, aumentando così i posti auto nel centro di Pieve. Da questa situazione ne godrebbero sicuramente i commercianti e i pendolari che avrebbero così più posti dove parcheggiare, verrebbe inoltre recuperata una zona a rischio degrado e si potrebbe dare nuova vita al centro commerciale naturale.

Al piano terra vorremo trasferire l’ufficio turistico così da dare una degna sede per accogliere i turisti e per poter svolgere attività mirate alla promozione del territorio.

Un progetto sicuramente ambizioso ma non impossibile. I pro sono talmente tanti che vale la pena provare.”