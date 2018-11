Notizia in aggiornamento

GAIOLE IN CHIANTI. I Carabinieri stanno indagando su un incidente avvenuto ieri (25 novembre) intorno alle 16 al Podere Casanova.

Un bimbo di due anni, che stava giocando nel giardino con madre e nonna si sarebbe diretto verso la piscina e sarebbe caduto in acqua. I presenti hanno tentato in ogni modo di salvarlo, così come i sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per il piccolo non c’è stato purtroppo nulla da fare.