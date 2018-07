Billico incastrato in un tombino a Montalcino

I Vigili del Fuoco hanno chiesto l'aiuto dei Carabinieri per gestire il traffico

MONTALCINO. Questa mattina (20 luglio) intorno alle 8,30 sulla strada provinciale 45, all’altezza del settimo chilometro, un bilico è rimasto incaastrato in un tombino. I Vigili del Fuoco, già sul posto per liberare la strada, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri per la gestione del traffico. Sul posto si sono recate le pattuglie di Montalcino e Buonconvento, che hanno provveduto a regolare la viabilità.

Il bilico è stato spostato con l’ausilio di una pesante gru.