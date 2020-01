Berti riconfermato governatore della Misericordia di Poggibonsi

Insediato il nuovo magistrato con riconferma anche per il vice Cipriani

Il governatore Vallis Berti

POGGIBONSI. Dopo le elezioni del dicembre scorso in seno all’Assemblea degli iscritti, nella prima riunione del Consiglio (“Magistrato”) si è proceduto, come consuetudine, alla nomina delle cariche della Misericordia di Poggibonsi: associazione di volontariato che conta, ad oggi, oltre 3.700 Confratelli e Consorelle.

Per il secondo anno consecutivo è stato confermato Governatore Vallis Berti e suo vice, anch’egli per il secondo anno, Luca Cipriani.

Gli altri consiglieri sono Claretta Bianchini, Alessandro Fusi, Aldo Giannozzi, Damiano Lusini, Stefano Macchi, Alessio Matteuzzi e Sergio Zazzeri.

“Un anno molto impegnativo quello che attende la Confraternita, fondata nel lontano 1880, nei molteplici servizi in cui è chiamata giornalmente ad operare, che vanno dai trasporti sanitari e sociali, all’assistenza, l’antiusura, il banco alimentare e quello farmaceutico, il gruppo Sfide (salute mentale) fino ai servizi funebri e cimiteriali. – a parlare è il Governatore stesso, Vallis Berti – A breve, con la pubblicazione dei decreti attuativi, anche la riforma del terzo settore entrerà in vigore. Cercheremo di superare anche questa importante prova per continuare a fare il bene del prossimo che ha bisogno di aiuto, disinteressatamente, come recitano da sempre i princìpi cristiani ispiratori della Misericordia”.