Berti: “Biblioteca in piazza: esperienza da ripetere”

POGGIBONSI. “Un’esperienza da ripetere”. Questo il commento dell’assessore alla Cultura Nicola Berti in merito all’iniziativa “Libri in vacanza” che si è svolta giovedì scorso, 25 luglio, quando la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini si è ‘trasferita’ in piazza Nagy ed ha attivato i propri servizi in orari inconsueti rispetto al normale, dalle 18,30 e fino alle 23 circa. Ed ecco allora che in piazza sono stati allestiti due gazebi in versione estiva, con ombrellone, sdraio e grandi borse di paglia con tanti libri dentro. Non è mancato anche uno stand per i più piccoli con tanti albi e libri tra secchielli, palette e salvagenti. Sui tavoli erano presenti oltre trecento libri in rappresentanza di molti generi disponibili in biblioteca, dalla narrativa al fantasy, dai romanzi gialli e rosa ai romanzi storici, dai fumetti ai romanzi per ragazzi, dagli albi per i bambini fino alle ‘Nostre Perle’, piccoli gioielli di libri pronti per essere dati in prestito.

“Nonostante il gran caldo – dice Nicola Berti – i risultati sono stati belli non solo in termini di visitatori allo stand con presenze significative anche di famiglie e bambini, ma anche in termini di prestiti e nuove iscrizioni. In poche ore di attività vi sono state sedici nuove iscrizioni e sono stati ben settanta i prestiti effettuati”.

“La scelta di portare la biblioteca in piazza, sempre più in mezzo alla comunità, ha consentito di far conoscere ancora meglio il servizio e soprattutto ha consentito di promuovere la lettura anche fra coloro che di solito non frequentano questo luogo – chiude Berti – Un’esperienza quindi positiva da ripetere magari nel prossimo autunno”.

In foto: biblioteca in notturna e un dettaglio dello stand