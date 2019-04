Berni: “Turismo a Monteroni: lento e consapevole”

“Nel 2018 si sono registrati oltre 16mila arrivi con un più 25% e circa 55mila presenze con un più 34 %"

MONTERONI D’ARBIA. “Il nostro territorio, per l’anno 2018, ha registrato una crescita consistente di arrivi e presenze turistiche”. Il candidato sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni parla di turismo sottolineandone, per quanto riguarda il suo territorio, un’importante crescita.

Con i dati alla mano Berni afferma: “Il nostro territorio, per il 2018, ha registrato una crescita consistente di arrivi e presenze turistiche. – sottolinea il candidato sindaco – Per l’anno 2018 si sono registrati più di 16 mila arrivi e quasi 55 mila presenze. Rispetto al 2017, arrivi e presenze, risultano cresciuti del 25% e del 34%. Sono dati rilevanti che confermano che il turismo può essere una risorsa imporatnte per la nostra economia territoriale, con buone prospettive di crescita”.

Segnali positivi sia per quel che riguarda gli arrivi dei turisti italiani (+20%) e dei turisti stranieri (+31%). “E’ interessante – continua Berni sottolineare come dietro al buon andamento delle presenze vi sia una significativa crescita del dato relativo alla componente straniera (+43%), che evidentemente quest’anno ha allungato la permanenza nel territorio monteronese. Permanenza media che a livello annuale cresce rispetto al 2017 portando l’indice da 3,12 giorni a 3,35 giorni. Dato rilevante, meglio del dato provinciale e di molte realtà simili alle nostre”.

Berni entra nel merito e sottolinea come le azioni messe in campo negli ultimi cinque anni dall’amministrazione insieme all’importante lavoro quotidiano delle diverse attività siano state importanti per spingere il settore verso numeri positivi: “Il turismo – spiega il candidato sindaco – è cresciuto anche grazie all’impegno di tutti amministrazione ed operatori come Amministrazione abbiamo aderito ed intrapreso una collaborazione con le associazioni della via Francigena e sviluppato reti di collaborazione e progetti su area vasta, dove l’obiettivo non è stato solo quello di crescere con i numeri ma, cosa ancora più importante, la qualità e la permanenza dei turisti sul territorio. Oltre alla manutenzione dei tracciati abbiamo collaborato con le associazioni sul fronte dell’animazione e siamo andati alla ricerca dei finanziamenti ottenendo un contributo per la progettazione del nuovo ponte sulla causa a Caggiolo e uno per la realizzazione di un progetto sugli itinerari per il turismo slow. Il tutto con una offerta turistica di solo 58 strutture ricettive di cui il 58% di queste costituite da agriturismi”. Oggi per Berni è indispensabile guardare al 2024: “Occorre continuare ad investire sulla promozione del turismo lento dunque lavorare su progetti di area vasta che riguardano ad esempio la via Frangicena, come gli altri percorsi storici e spirituali che attraversano il nostro territorio – commenta – Il nostro patrimonio ambientale e il paesaggio sono la vera attrazione”. Quest’anno le strade e il cuore del paese di Monteroni d’Arbia ospiteranno due importanti manifestazioni ciclistiche: l’eroica e la nova eroica: “Visitare il nostro territorio a piedi, in mountain bike o a cavallo è un’attività che desta sempre più attenzioni – commenta Berni – ed è proprio sulla base di questi dati oggettivi che lavoreremo alla predisposizione di itinerari che corrisponderanno anche alle grandi manifestazioni ciclistiche”.

Non meno importante è la comunicazione: “Dobbiamo sviluppare meglio gli strumenti che ci serviranno alla promozione del territorio. Primo punto è il completamento del progetto Terre di Siena per il Benessere – spiega Berni – che prevede la realizzazione di un importante strumento digitale”. Lo sviluppo della comunicazione online dovrà andare di pari passo alla comunicazione offline: “E’ arrivato il momento – conclude – di istituire un valido ufficio turistico che sappia accogliere i turisti, suggerire luoghi da visitare e proporre attività interessanti per la scoperta del territorio”.