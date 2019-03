Berni: “Con noi la garanzia che non ci saranno ritorni al passato”

Gabriele Berni sindaco, inizia la campagna elettorale con il nuovo comitato

MONTERONI D’ARBIA. Monteroni sostiene Gabriele Berni e lo fa attraverso il nuovo comitato elettorale che si insedierà domani, mercoledì 27 marzo, alle 21,30 presso alcuni spazi nel Centro Commerciale i Tigli, a Monteroni d’Arbia.

Sono già molti i cittadini che si sono uniti ai gruppi politici ed alle esperienze civiche che già cinque anni fa hanno sostenuto la candidatura di Berni a sindaco e che già da alcuni mesi hanno confermato di voler dare continuità al progetto politico e amministrativo in corso.

“Monteroni – spiegano dal comitato – in questi cinque anni ha visto crescere gli investimenti sul territorio con oltre 12 milioni di euro, una mole straordinaria di interventi che non ha precedenti, si sono ampliati i servizi, diminuite alcune tariffe per le famiglie ed introdotte alcune agevolazioni alle imprese. Il metodo di Gabriele Berni è stato quello del confronto e della trasparenza e per questo motivo è stato naturale voler dare continuità al progetto sostenendo la candidatura di Gabriele ad altri cinque anni di mandato. In questo periodo Monteroni ha rotto con il passato e con le scelte fatte dalle precedenti amministrazioni, la necessità di oggi è continuare a voltare pagina e concludere un percorso improntato all’innovazione, all’ascolto e alla parità dei cittadini di fronte alle scelte amministrative”.

“Cinque anni fa la campagna elettorale sosteneva di non fare nessuna promessa e di non generare nessuna finta illusione. Questa volta una promessa la dobbiamo fare: con la nostra esperienza si candidano coloro che sono i veri interlocutori e responsabili delle scelte che sono state assunte e che verranno prese in futuro per lo sviluppo della nostra comunità, perché questa è la garanzia che non ci siano ritorni al passato”.

Tutti coloro che vorranno portare un contributo al dibattito elettorale, confrontarsi con il candidato sindaco o sostenere il comitato sono invitati al primo appuntamento di domani, 27 marzo alle 21.30 presso il centro Commerciale I Tigli.