Benvenuti al nuovo eliporto di Vertine

Senza permessi, senza licenze chiunque puo' costruirsi una piazzola per l'elicottero?

GAIOLE IN CHIANTI. A Gaiole in Chianti, c’è un campo sportivo che ben si adatta all’atterraggio degli elicotteri di soccorso, dei mezzi delle forze dell’ordine, cosi’ come dei Vigili del Fuoco o dei privati, che – per affari o per turismo -, vogliono vedere le meraviglie di questa porzione di

Chianti a volo d’uccello.

Il magnifico castello di Vertine dista meno di due chilometri da tale pista di atterraggio, troppi, evidentemente, cosi’ stona non poco il fatto che venga realizzata in gran fretta e senza autorizzazione (visto che in Comune non ci sono tracce di richieste in tal senso), una pista d’atterraggio a poca distanza dal borgo, per portare in giro gli ospiti di un’attività ricettiva, che ha sacrificato, fra l’altro, diverse piante d’ulivo, per la realizzazione di uno spazio di

atterraggio e di decollo in un contesto che pare dipinto da un pittore di gran mano, per il solo scopo di portare qualche turista in giro, folgorato dalla suggestione di film come “Sotto il sole della Toscana”, a cui pare di essere in un mondo romanzato e fiabesco, in cui si possono

sbizzarrire ad esaudire tutti i loro capricci.

Gli uffici del comune di Gaiole in Chianti, di questo manufatto, non ne sanno molto. Adesso un po’ di piu’.