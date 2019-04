Benemerenza civica per il luogotenente Fattorini

L'onorificenza consegnata dal sindaco di Rapolano al comandante della stazione dei Carabinieri

Luciano Fattorini ed Emiliano Spanu

RAPOLANO TERME. Benemerenza civica per il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rapolano Terme, il Luogotenente Luciano Fattorini, che nei prossimi giorni andrà in pensione dopo 29 anni di servizio sul territorio rapolanese. La consegna, voluta dal Comune di Rapolano Terme e dal primo cittadino, Emiliano Spanu, è avvenuta nei giorni scorsi nel corso di una cerimonia in Municipio che ha visto anche la presenza del Comandante Alberto Pinto, alla guida della Compagnia Carabinieri di Siena.

“Il Comune di Rapolano Terme – afferma il sindaco, Emiliano Spanu – ha voluto rendere omaggio al lavoro e alla professionalità con cui in questi 29 anni il Luogotenente Luciano Fattorini ha guidato la Stazione dei Carabinieri sul nostro territorio. La sua figura è sempre stata apprezzata per il costante impegno, lo zelo e la disponibilità personale verso la nostra comunità, oltre che per l’alto senso del dovere e il grande attaccamento nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Tutto questo lo ha reso un punto di riferimento a Rapolano Terme, conquistando la stima della cittadinanza e delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni. Alle soglie della sua pensione, abbiamo voluto ringraziarlo con la consegna della benemerenza civica, istituto che costituisce un riconoscimento onorifico per coloro che hanno giovato, in qualsiasi modo, alla promozione e alla crescita, nel nostro caso, del territorio di Rapolano Terme”.