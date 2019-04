Beccato mentre vendeva capi taroccati: denunciato

La Guardia di Finanza lo ha scoperto a Montepulciano

SIENA. Nell’ambito dell’attuazione del “Dispositivo Operativo” messo a punto dal Comando Provinciale per contrastare in modo concreto il fenomeno della contraffazione, dell’abusivismo commerciale organizzato e garantire la tutela del “Made in Italy”, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Siena hanno individuato un soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine per fatti analoghi, che nel comune di Montepulciano vendeva direttamente “porta a porta” ai propri clienti capi di abbigliamento riportanti il marchio falso di note griffes.

La merce, detenuta all’interno di un’auto che veniva utilizzata per l’occorrenza come punto vendita, è stata immediatamente sottoposta a sequestro, mentre il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per il reato di “contraffazione”.

Il mercato del falso rappresenta un moltiplicatore d’illegalità. Alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina, dell’evasione fiscale, del riciclaggio con ingerenze della criminalità organizzata.

In tale contesto, è massima l’attenzione che la Guardia di Finanza pone a contrasto della commercializzazione dei prodotti contraffatti e non sicuri – realizzata mediante una costante azione di controllo economico del territorio. Detta attività è rivolta da un lato alla tutela della salute dei consumatori, dall’altro a garantire il corretto funzionamento del libero mercato e a tutelare i commercianti rispettosi delle regole.