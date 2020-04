Beccato dalle Fiamme Gialle mentre lava l’auto in un impianto e sanzionato

Fia

SIENA. Durante uno dei tanti controlli nella Valdichiana, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha notato una persona intenta a lavare la propria autovettura presso un lavaggio automatico. I militari hanno raggiunto l’uomo, di origine romena, il quale, sprovvisto di autocertificazione, non è stato in grado di fornire l’adeguata giustificazione per cui era fuori casa.

Dopo aver informato la persona che le uscite di casa sono ammesse esclusivamente per “situazioni di necessità”, “motivi di salute” e “comprovate esigenze lavorative, si è proceduto a contestare la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 533 a 4.000 euro, in quanto la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo del veicolo e quindi aumentata di un terzo.

Sempre nella Valdichiana le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo un 75enne che, con la sua bici e comunque nei pressi della propria abitazione, ha spiegato ai militari di dover fare attività fisica per concreti problemi di salute, motivazione che ha trovato riscontro con quanto asserito dal medico curante.