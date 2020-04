Be Different riconverte la produzione in caschi di aerazione

MONTERIGGIONI. Oggi che il mercato dell’arredamento si è pressoché paralizzato in relazione all’arresto economico, conseguentemente alla pandemia mondiale del coronavirus, i creativi della Be Different, hanno capito che non potevano stare fermi ad attendere una chissà quale futura soluzione. Quelle che erano le tecnologie di stampa tridimensionale, nate per produrre esclusivi di design, si sono convertite per esser pronte a produrre calotte per la protezione e il supporto respiratorio delle persone affette da covid-19.

Lo staff di Be Different, guidato da Alessio Berni, Alessandro Campinoti e Andrea Maffei, con la collaborazione del designer viterbese Mattia Belli, e con la supervisione tecnica di medici specializzati delle aree intensive, hanno in tempi record progettato una serie di caschi per il supporto respiratorio che saranno prodotti con POLYSOFT (poliuretano espanso anallergico e conformabile con effetto memoria) per la realizzazione dell’anulare e il PLAMASS (materiale estruso con stampanti tridimensionali di natura organica e completamente riciclabile) per la calotta superiore di protezione/aerazione.

Nasce un nuovo dispositivo di protezione, ma anche di eventuale ventilazione delle persone affette e che permette una possibile minore dispersione aerea a protezione dei sanitari coinvolti nella cura. Un dispositivo medico con un occhio di riguardo all’ambiente ed al design.



Alessio Berni, presidente fondatore della Be Different e primo firmatario del progetto, afferma con fierezza “sono personalmente onorato di poter materializzare questa idea, trasformando quello che era un obiettivo,in una reale concretezza. Mi auspico adesso che questa ideazione possa essere di supporto all’intera collettività e che le istituzioni, a cui ci siamo rivolti, ci possano mettere nelle condizioni di lavorare e produrre in deroga alle limitazioni imposte dalle attuali restrizioni ministeriali”.

Berni precisa che: “il casco di protezione, denominato ARIEA, che prevede una visiera di ispezione, si può trasformare peraltro in oggetto multifunzione e mediante gli attacchi previsti si può utilizzare come calotta a “Pressione Positiva Continua” (CPAP, acronimo di Continuous Positive Airway Pressure), che può agevolare l’utilizzatore (sotto controllo medico e la propria responsabilità) in molteplici terapie respiratorie.”