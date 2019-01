“Bau Bau mon amour”, operativo il progetto per il benessere degli animali

Diventa operativo il progetto “Bau Bau mon amour” per il benessere degli animali e per valorizzare l’area sgambamento cani di via Aldo Moro. Si tratta di un progetto ideato da Avis Poggibonsi con Anpana Siena e associazione Una (canile di Poggibonsi), che ha ottenuto finanziamento al Cesvot nell’ambito del bando “Giovani e beni comuni” e che nelle scorse settimane è diventato il perno di un patto di collaborazione firmato con il Comune. Come previsto, nell’area è stato installato un punto informativo, strumento di promozione della cura e del benessere dei cani ma anche di relazione tra le persone che frequentano lo spazio e tra le tante associazioni coinvolte nel progetto. “Un modo per crescere insieme e socializzare valorizzando un’area molto frequentata e attraverso l’impegno di tanti giovani volontari – dice Avis Poggibonsi – In questa prima fase sono coinvolti studenti e studentesse dell’Istituto Roncalli Sarrocchi con i progetti di alternanza scuola-lavoro”. Ed ecco che presso la casetta informativa inizierà da domani, martedì 22 gennaio, l’attività degli studenti, appositamente formati, che in determinate fasce orarie (dalle 14,30 alle 16,30, il martedì e il venerdì) daranno notizie utili per la cura ed il benessere degli amici a quattro zampe, sulle associazioni, i veterinari ed i negozi ad essi collegati. “Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno accolto positivamente il nostro progetto”, dice Avis. In particolare i ringraziamenti a Cesvot, Anpana Siena, l’educatore cinofilo Francesca Ricigliano, il Sindaco per aver firmato il Patto, l’Istituto Roncalli per il grande impegno ed entusiasmo, Virtus Poggibonsi, Poggibonsi Pallanuoto, Pubblica Assistenza di Poggibonsi, associazione Una. “Continua la nostra ricerca di volontari e sponsor – chiude l’associazione – per sviluppare e portare avanti nel tempo questo progetto”. L’attivazione della casetta informativa rappresenta il primo e fondamentale step (a cui seguiranno altri) per valorizzare l’area destinata provvisoriamente allo sgambamento cani, in attesa di quella definitiva.

Il progetto “Bau Bau mon amour” è stato oggetto di un patto di collaborazione con il Comune, firmato nell’ambito del Regolamento Beni Comuni, che è un insieme di idee e di regole per rendere libera e diretta la partecipazione dei cittadini alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni, materiali e immateriali, condivisi dalla comunità e che contribuiscono in quanto tali al benessere individuale e collettivo. Il Patto richiama gli obiettivi del Regolamento e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e le due associazioni.

In foto una delegazione del direttivo Avis presso il punto informativo. Da sinistra Veronica Bernardini, Claudio Pupilli, Francesco Marsico e Gianni Giudici