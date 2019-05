Bargi: “Basta degrado: i colligiani meritano una città decorosa”

SìAmo Colle vuole lavorare per riportare il piacere di vivere la cittadina

COLLE VAL D’ELSA. «I colligiani hanno il diritto ad avere una Colle decorosa, e per noi di SìAmo Colle, il decoro è ordine e l’ordine è bellezza». Per Angela Bargi, candidato sindaco della lista civica SìAmo Colle, il decoro è uno degli aspetti fondamentali della propria idea di amministrazione di una città tanto che «mi sono messa in gioco per amore di Colle, e per amore di Colle la nostra lista vuole porre

attenzione al decoro per la città e per i colligiani». Il concetto di decoro deve accompagnare le scelte di chi amministra in quanto «Colle è un gioiello e il decoro è una attenzione da porre come un valore assoluto. La bellezza non è soltanto per il turista che arriva, ma è anche quello che vuol vedere il colligiano».

Bargi evidenzia come «non vogliamo più vedere le macchine abbandonate al vecchio campo sportivo, o l’erba alta, o le strade e le rotonde non curate o alcune zone di Colle che un tempo erano un bellissimo salotto dove c’era passeggio ed erano vissuto e che adesso, invece, sono degradate».

SìAmo Colle vuole lavorare per riportare il piacere di vivere la città sia da parte dei «tanti turisti che vogliamo sempre più numerosi, sia da parte di colligiani». Perché i «turisti hanno bisogno di un biglietto da visita decoroso per poter gustare Colle e restare stupefatti della nostra storia, del nostro centro storico e delle nostre attività. E perché i colligiani hanno diritto ad una Colle decorosa e sempre più bella. E noi vogliamo garantire questo ai colligiani e a Colle».