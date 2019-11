Banca Valdichiana: un quadro in chiaro-scuro per l’economia locale

Nel corso del convegno presentato il positivo stato di salute della BCC

CHIUSI. E’ un quadro in chiaro-scuro quello tratteggiato ieri a Chiusi, nel corso del Focus promosso da Banca Valdichiana Credito cooperativo di Chiusi e Montepulciano relativamente all’economia locale, di fronte ad una platea molto numerosa che annoverava la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, esponenti delle associazioni di categoria e delle imprese e molti Soci, venuti anche solo per incontrare la propria banca.

Il convegno, fortemente voluto da CdA e Direzione, era infatti il primo di tre appuntamenti che si svolgeranno nel territorio e che, unitamente ad altre iniziative, si propongono di riallacciare un dialogo e rafforzare una presenza che è ultracentenaria e che è da sempre quella di una Banca di prossimità, basata sulla relazione e l’ascolto del cliente e del socio. “Banca Valdichiana – ha sottolineato il Presidente Fabio Tamagnini , a margine del convegno – intende con questa e le altre iniziative, confermare la propria mission che è a un tempo di punto di riferimento economico per la nostra area di riferimento e di motore di sviluppo anche sociale. Vogliamo fornire a istituzioni, associazioni di categoria e imprese gli strumenti per comprendere la situazione economica e insieme incontrare soci e clienti ribadendo la nostra vicinanza e differenza.”

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare per la prima volta in un evento pubblico il Direttore generale della BCC Danilo Trabacca che, insediatosi a luglio ha presentato una fotografia dell’Istituto: “Oggi Banca Valdichiana – ha detto Trabacca – fa parte del Gruppo Iccrea, una realtà composta da oltre 140 BCC che rappresenta il 3° gruppo in Italia per numero di sportelli e il 4° per depositi bancari; una grande realtà che comporta solidità e coesione ma anche il rispetto di normative ormai di livello europeo; la nostra Banca è una realtà forte che nei primi mesi del 2019 presenta numeri in crescita in termini di raccolta e di impieghi, per numero di mutui stipulati e accordi con consorzi di garanzia e una vasta offerta di prodotti anche di bancassicurazione per tutelare soci e clienti. Banca Valdichiana è una Banca che vuole sostenere il territorio continuando a fare credito a privati e imprese e intende fare credito buono.”

Lo scenario economico in cui la BCC e le altre imprese si muovono a livello locale è stato tratteggiato in particolare da Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Siena e Arezzo , presente al Focus insieme al presidente Massimo Guasconi che ha portato il suo saluto e la vicinanza alla Banca.

“La situazione economica in Val di Chiana – ha detto Salvini – presenta diverse criticità ma anche alcuni punti forti che offrono per il futuro molte possibilità di sviluppo. Del resto le previsioni 2019 sul Pil italiano sono di un +0,1%, indice di un’economia in frenata per non dire ferma, a fronte di uno scenario mondiale in ripresa con gli Usa che dall’inizio della crisi nel 2008 hanno recuperato e registrato un +20%, la Germania un +14% mentre l’Italia è a -3% con un -20% negli investimenti, vera benzina dell’economia.”