Banca Valdichiana: sabato 7 dicembre la 17esima edizione delle Borse di studio

75 ragazzi premiati provenienti dalle province di Siena Arezzo e Perugia. La cerimonia si svolgerà al Teatro Mascagni a partire dalle 15.30 e sarà accompagnata dalla Young Band

CHIUSI. Sono 75 i ragazzi, provenienti da un territorio compreso tra le province di Siena Arezzo e Perugia, che sabato 7 dicembre riceveranno la borsa di studio di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, durante una cerimonia che si svolgerà presso il Teatro Mascagni di Chiusi a partire dalle 15.30.

Giunta alla 17esima edizione questa iniziativa, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per la BCC, prevede la consegna di un premio in denaro ai figli di Soci della Banca che si sono distinti per aver ottenuto il massimo dei voti a conclusione del loro ciclo di scuola: primaria, secondaria di primo e secondo grado e università.

Il plafond che quest’anno verrà distribuito è pari a 11.600 euro, ma nel totale delle edizioni di questa importante iniziativa – che prese il via a Chiusi con l’anno scolastico 2002/2003 – il plafond distribuito dalla Banca è stato di oltre 600.000 euro, considerando che Banca Valdichiana è nata nel 2016 dalla fusione delle BCC con sede a Chiusi e a Montepulciano e che entrambe avevano avviato questa iniziativa.

“Le nostre borse di studio – spiega il Presidente di Banca Valdichiana Fabio Tamagnini – rappresentano un premio all’impegno e allo studio dei ragazzi, valori che la nostra Banca ha sempre voluto coltivare e stimolare anche in considerazione del fatto che i ragazzi di oggi rappresentano il futuro dei nostri territori”.

La serata sarà accompagnata come sempre dalla “Young Band”, la pluripremiata orchestra dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Graziano da Chiusi.

Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano: nasce nel 2016 dalla fusione tra Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro di Chiusi, fondata nel 1908, e Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano, fondata nel 1921. Nel corso dell’Assemblea dei Soci del dicembre 2018 è stato deliberato l’ingresso nel Gruppo ICCREA. Il Presidente è Fabio Tamagnini, imprenditore di Sarteano. Il Direttore generale è Danilo Trabacca. Ad oggi Banca Valdichiana conta 9.560 Soci, 33.000 clienti e 172 dipendenti. La sede legale è a Chiusi (Siena). Le filiali sono 27 distribuite in 18 Comuni, 3 Province (Siena, Arezzo e Perugia) e 2 Regioni (Toscana e Umbria) per un territorio totale di circa 4000kmq. Dati di Bilancio al 31 dicembre 2018:Patrimonio 86,3 milioni di euro, Raccolta diretta 1161 milioni di euro, Impieghi 770 milioni di euro, CET1 13,05%, TCR 14,09%.