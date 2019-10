Banca Valdichiana: la cassa mutua “Amici per sempre” continua a crescere

Effettuati rimborsi per quasi 200.000 euro. Un aiuto importante che risponde alla necessità di sanità integrativa e al bisogno di sostegno da parte delle famiglie del territorio

VALDICHIANA. Numeri in crescita per Amici per sempre, la cassa mutua di cui Banca Valdichiana Credito cooperativo di Chiusi e Montepulciano è socio sostenitore che, nel corso dei suoi nove anni di attività dal 2011, ha effettuato quasi 200.000 euro di rimborsi a fronte di circa 3.600 domande da parte dei soci, che hanno ormai superato quota 1900. La crescita ha avuto una notevole accelerazione nel 2019 con risultati che consentono di dare una risposta forte alla necessità di sanità integrativa e sostegno sociale da parte delle famiglie del territorio di competenza della Banca, ovvero ben 18 comuni nelle province di Siena Arezzo e Perugia. I soci possono usufruire in questa area di ben 400 convenzioni che garantiscono sconti e rimborsi. Inoltre, grazie all’appartenenza della cassa mutua al Comipa, Consorzio tra mutue italiane di previdenza e assistenza, possono usufruire di sconti e rimborsi anche in centri presenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.

“La constatazione che – sottolinea il presidente di Amici per sempre, Alberto Ravazzi, – ad oggi la nostra mutua ha erogato 200 mila euro ai soci e quindi al territorio, attraverso rimborsi diretti per spese mediche, ma anche come sussidi alle famiglie, ci rende orgogliosi. Il fatto inoltre che il numero dei soci ha superato i 1.900 ci testimonia il fatto che stiamo lavorando bene. Questi risultati sono frutto di una crescita costante e merito dell’impegno di tutti coloro che credono e si impegnano per la Mutua, dai front office della Banca al segretario Alberto Terrosi e a tutti i membri del cda che, ognuno nel suo territorio non perde occasione per promuovere la mutua”.

L’importanza di questo progetto è testimoniato anche dal fatto che, “Amici per sempre” ha rappresentato un progetto pilota per l’iniziativa “Una banca, una mutua” avviata quest’anno dalla Federazione Toscana delle Bcc che, rilevando l’efficacia delle poche mutue già esistenti, tra cui quella di Banca Valdichiana, ha deciso che tutte le Bcc della Toscana costituissero la propria. La Toscana è così la prima regione a sviluppare questa idea ma verrà seguita a breve dalla Lombardia e dalla Calabria. Un progetto che si sta velocemente sviluppando in tutta Italia e che contribuisce a valorizzare lo spirito mutualistico delle Banche di Credito cooperativo: un motivo in più di orgoglio per “Amici per sempre” e Banca Valdichiana che hanno saputo precorrere i tempi.

Amici per sempre è una mutua plurisettore, che offre sostegno in ambito medico-sanitario ma anche sociale, culturale e del tempo libero. Una delle sue finalità principali è senz’altro dare sostegno nel momento della malattia, ma tra i servizi prevede anche sussidi alle famiglie. Per diventare soci di Amici per sempre è sufficiente essere clienti di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.amicipersempre.net o rivolgersi al segretario Alberto Terrosi (0578 224840) oppure recarsi presso una delle 27 filiali di Banca Valdichiana e chiedere del referente.