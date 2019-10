Banca Valdichiana: “Focus economia: la banca incontra il territorio”

Il 30 ottobre la prima delle iniziative per parlare della situazione in Valdichiana

CHIUSI. Come annunciato di recente dalla nuova governance nel corso della conferenza stampa tenutasi a inizio mese, Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano si appresta a promuovere nei prossimi mesi diverse occasioni di incontro con i propri soci e non solo, in tutto il territorio.

Il primo si svolgerà mercoledì 30 ottobre alle ore 17 a Chiusi, presso la Sala Conferenze San Francesco in Via Paolozzi 6, e sarà un Convegno sul tema “Focus economia: la situazione in Valdichiana … La Banca incontra i Soci“.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione economica dell’area di competenza della BCC, – compresa tra le due regioni di Toscana e Umbria e le tre province di Siena, Arezzo e Perugia, – inserendola però in un contesto nazionale e internazionale.

Questo grazie al contributo dei relatori che interverranno, insieme a Fabio Tamagnini, Presidente e Danilo Trabacca, Direttore Generale, di Banca Valdichiana, ovvero: Massimo Guasconi e Giuseppe Salvini, rispettivamente Presidente e Segretario Generale di Camera di Commercio Arezzo Siena e Andrea Tanzini, vice-Presidente Confindustria Toscana sud e Ance.

Il convegno si concluderà con un dibattito e un aperitivo che sarà occasione di scambio e conoscenza.