Banca Cras e Comune di Monteroni insieme per la promozione dello sport

Firmato per il dodicesimo anno consecutivo l’accordo di sostegno alle associazioni sportive della Val d’Arbia

I rappresentanti delle associazioni sportive di Monteroni con il sindaco Berni e il presidente Faccendi.

MONTERONI D’ARBIA. Banca Cras, Comune di Monteroni e società sportive del territorio hanno siglato per il dodicesimo anno consecutivo l’accordo di collaborazione per la promozione dello sport in Valdarbia.

La firma dell’accordo si è tenuta nella Sala delle Macine del Comune di Monteroni alla presenza del Sindaco Gabriele Berni, del presidente di Banca Cras Florio Faccendi e dei presidenti delle società sportive Polisportiva Axel Group SSD a,r.l., Ciclistica Valdarbia ASD,CS Monteroni ASD, CT Match-Ball ASD, ASD Monteroni, Mazzola Valdarbia ASD, Tressa ASD, US Ponte d’Arbia ASD.

L’accordo prevede l’erogazione da parte di Banca Cras di un contributo diretto alle associazioni e un contributo all’Amministrazione comunale destinato al settore dello sport: un sistema condiviso tra tutti i soggetti che nel tempo ha dato ottimi risultati in termini di gestone delle risorse e valorizzazione delle attività delle associazioni sportive locali.

«Siamo contenti che Banca Cras continui ad essere al nostro fianco – ha sottolineato il sindaco Gabriele Berni – perché la continuità nel tempo è una garanzia sia per l’amministrazione che per le associazioni che sanno di poter contare su una banca che sostiene e valorizza le loro attività».

«La condivisione di una progettualità comune tra Amministrazione e associazioni sportive – ha commentato il presidente Florio Faccendi – è un esempio per tante altre realtà: come Banca Cras siamo felici di continuare ad essere partner di questo progetto che da oltre un decennio sostiene lo sport a tutti i livelli».