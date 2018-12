Babbo Natale in biblioteca, emozione e divertimento per bambini

In tantissimi hanno partecipato all’evento che ha visto l'arrivo del dolce babbo, degli elfi e della banda cittadina

POGGIBONSI. Babbo Natale è cittadino onorario di Poggibonsi. C’è stata tanta emozione e tanto divertimento per l’arrivo di Babbo Natale che ha fatto il suo ingresso alla biblioteca comunale Pieraccini intrattenendo i tantissimi bambini e bambine presenti all’evento che è ha visto la partecipazione degli Elfi, della banda cittadina la Ginestra, del coro dei bambini “Poggibonsai” e “Ottavanota” della Scuola pubblica di musica di Poggibonsi. Babbo Natale, arrivato in Bibliobus all’Accabì, ha ricevuto dal Sindaco David Bussagli la carta d’identità onoraria, per potersi iscrivere in biblioteca dove ha inaugurato l’Albo d’Oro degli utenti. “Un Albo pensato per ricordare i personaggi speciali che hanno fatto visita alla nostra biblioteca, l’hanno conosciuta, apprezzata e hanno deciso di iscriversi come utenti”, si legge nell’introduzione all’Albo a cura della responsabile della biblioteca Manuela Morandi. “Poco importa se essi appartengono al mondo della fantasia, se vengono dal passato o dal futuro – prosegue – sono stati qui e forse ritorneranno trovando la nostra biblioteca sempre pronta ad accoglierli”. Babbo Natale, dopo la sosta in biblioteca dove ha preso in prestito un libro, ha incontrato tanti bambini e tante bambine al terzo piano dell’Accabì in mezzo agli igloo e agli orsi con cui gli spazi erano stati allestiti.

Un modo per proseguire un percorso di valorizzazione che ha caratterizzato in questi anni la biblioteca comunale forte di un progetto biblioteconomico che ha guidato e guida tutte le attività che qui si svolgono, dalla riorganizzazione degli spazi, ai nuovi arredi, alla ricerca del confort, al patrimonio librario, alle iniziative di promozione, agli eventi organizzati sempre all’insegna della qualità.

In foto:

l’albo d’oro, la carta d’identità onoraria e l’incontro al terzo piano con tanti bambini