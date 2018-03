Azienda Margheriti: passato, presente e futuro della città di Chiusi

l piano pluriennale dell'azienda approvato dalla giunta permetterà, ad esempio, di costruire locali mensa e spogliatoi per gli operai

CHIUSI. La giunta comunale ha approvato il “programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale” (P.A.P.M.A.A.) dell’azienda Margheriti. Il documento, che di fatto rappresenta una sorta di piano regolatore aziendale, permetterà all’azienda di crescere e svilupparsi con nuove prospettive. L’approvazione del documento è stata festeggiata con una “colazione” a base di pane e porchetta alla quale sono stati invitati tutti i dipendenti, il sindaco Juri Bettollini, gli assessori della giunta, i geometri comunali Luciano Scricciolo e Emiliano Fastelli e l’Architetto Luisa Viti.

“Da adesso partirà uno sviluppo importante di questa bellissima realtà – sottolinea il primo cittadino di Chiusi Juri Bettollini – uno sviluppo mirato a migliorare soprattutto gli spazi di lavoro ai propri dipendenti e di conseguenza tutta la struttura aziendale. L’approvazione del piano pluriennale di miglioramento è stata possibile grazie al grande lavoro dell’Ufficio Urbanistica del Comune (Luciano Scricciolo, Emiliano Fastelli e Architetto Luisa Viti) e dei progettisti indicati dall’azienda Margheriti che ringraziamo perché sono riusciti a trovare una sintesi districando un groviglio burocratico che sembrava interminabile e che durava ormai da più di sette anni. I Vivai Margheriti e Paesaggistica Toscana sono tra le più importanti aziende della nostra città e contribuiscono a legare il nome di Chiusi a prodotti e servizi di qualità riconosciuti in tutto il mondo. In campagna elettorale avevamo promesso a Enzo e a tutti i dipendenti che saremmo venuti a capo di questa vicenda e per questo siamo soddisfatti del risultato ottenuto perché rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita dell’azienda e anche un ritrovato e rinsaldato legame tra il Comune e l’azienda Margheriti. Questo è l’atteggiamento che ci piace, la sinergia e la voglia di superare le difficoltà è più forte della tentazione di puntare il dito e trovare i colpevoli. In questo modo si è, veramente, al servizio e al fianco dei cittadini e delle imprese aiutandoli a realizzare i propri progetti nel rispetto delle norme.”

In particolare il piano approvato permetterà, ad esempio, di costruire locali mensa e spogliatoi per gli operai oltre che a nuove strutture per le procedure di caricamento dei tir che partono per tutta Italia (pensate che oggi gli operai lo fanno all’aria aperta con ogni condizione meteorologica). Oltre a questo potranno essere realizzati nuovi uffici nonchè serre più performanti per la coltivazione di tante varietà di piante anche tropicali.