Autocisterna di gpl in panne: intervengono i Vigili del fuoco

MONTALCINO. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti intorno alle ore 13.40 a Montalcino su strada Traversa dei Monti, in prossimità del locale campo sportivo, per assistenza ad una autocisterna di G.P.L. in panne. Sul posto è sopraggiunta una seconda autocisterna della stessa ditta fornitrice di G.P.L. per effettuare il travaso del prodotto.

La squadra dei Vigili del fuoco ha fatto assistenza garantendo la sicurezza dell’area e per poter effettuare le operazioni di travaso, è stato momentaneamente interdetto il traffico nella zona ai pedoni e ai veicoli.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Municipale. L’intervento si è concluso intorno alle ore 19.00