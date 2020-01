Attivo il controllo sullo scarico abusivo di rifiuti al Castello della Chiocciola

L'assessore all'ambiente del Comune di Monteriggioni, Diana Nisi: “La tutela dell'ambiente conta sulla corretta collaborazione dei cittadini”

MONTERIGGIONI. “L’amministrazione comunale di Monteriggioni si è già attivata per controllare lo scarico abusivo di rifiuti nel bosco del Castello della Chiocciola, partendo da una segnalazione prima inviata alla stampa e inoltrata, solo successivamente, al Comune tramite i canali istituzionali. Questi ultimi dovrebbero essere attivati per primi, al fine di consentire interventi rapidi ed efficaci a beneficio di comunità e territorio. Invitiamo i cittadini a utilizzare lo strumento delle segnalazioni in maniera corretta”. E’ quanto afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Monteriggioni, Diana Nisi in riferimento al problema ambientale segnalato nel bosco del Castello della Chiocciola.

“La Polizia municipale – aggiunge Diana Nisi – sta facendo le opportune verifiche per cercare di individuare i responsabili e tutelare il territorio del bosco del Castello della Chiocciola. Subito dopo valuteremo le azioni da compiere per rimuovere il materiale nel più breve tempo possibile. La tutela dell’ambiente è una delle priorità dell’amministrazione comunale e conta sulla preziosa e attiva collaborazione dei cittadini, sia con una corretta gestione dei rifiuti, che attraverso le segnalazioni di comportamenti incivili agli uffici competenti, sempre a disposizione”.