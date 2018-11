Attivati 8 Day service all’ospedale di Abbadia San Salvatore

Integrazione ospedale-territorio: potenziata l’offerta assistenziale ai cittadini

Ospedale di Abbadia San Salvatore

ABBADIA SANA SALVATORE. Potenziate le prestazioni sanitarie grazie all’attivazione dei Day Service all’ospedale di Abbadia San Salvatore. Dal mese di novembre i cittadini possono contare su nuove funzioni specialistiche e percorsi, quali i Day Service che nascono nella prospettiva delle reti e dell’integrazione fra ospedale e territorio.

In particolare, presso l’ospedale è stata predisposta l’apertura di agende ambulatoriali di Geriatria, Pneumologia, Reumatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Scompenso di 2° livello, Terapia Anticoagulante Orale e di un Day service della Dispnea, primo ad essere realizzato nell’ambito della Sud est.

“Con questo importante potenziamento dell’offerta specialistica ospedaliera a disposizione del territorio si realizza uno dei punti del piano di sviluppo della sanità dell’Amiata Val d’Orcia, che vede nell’integrazione tra i professionisti ospedalieri e i medici di medicina generale la migliore risposta sia alla gestione della cronicità, sia alla presa in carico di problemi clinici complessi con percorsi strutturati e facilitati” – commenta Rosa La Mantia, direttore ospedale di Abbadia San Salvatore.

I Day Service sono il risultato della collaborazione ospedale-territorio, elemento essenziale sul quale si basa la realizzazione delle Reti cliniche integrate e strutturate, grazie al lavoro di squadra dei medici di Medicina generale, dei professionisti ospedalieri e di quelli del distretto socio-sanitario. A conclusione di un proficuo percorso progettuale, presentato in occasione dell’incontro presso la Casa della Salute di Abbadia, a fine ottobre, e organizzato dalla direzione di Zona Distretto Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese, dalla direzione di presidio e dall’AFT 9 (Aggregazione Funzionale Territoriale della medicina generale dell’Amiata Senese e Val d’Orcia), è stato possibile realizzare nuovi percorsi di presa in cura dei pazienti, che sanciscono la sinergia tra gli specialisti ospedalieri e i medici di medicina generale, assicurando in tal modo un percorso assistenziale continuo e quanto più personalizzato.

Il vantaggio ottenuto è una maggiore risposta ai bisogni di salute della popolazione del territorio, accanto a una migliore conoscenza reciproca dei ruoli delle professionalità che concorrono all’interno dei Day Service.

“Intendo ringraziare quanti hanno reso possibile questo importante sviluppo nell’offerta dei servizi – dichiara Roberto Pulcinelli, direttore zona Amiata Val d’Orcia e Valdichiana Senese – a partire dal direttore del Presidio Ospedaliero, dottoressa La Mantia, il direttore dell’UO Medicina interna, dottor Paolo Corradini, tutti i professionisti dell’ospedale e i Medici di Medicina Generale con il coordinatore dell’AFT, dottor Sbrilli. Si tratta di un’azione di integrazione nell’ottica della continuità della presa in carico dei servizi ospedalieri e territoriali, un obiettivo fondamentale della Sud Est in risposta ai bisogni emergenti dei nostri pazienti, che fanno riferimento sempre con maggior evidenza alle malattie croniche e alle patologie complesse”.