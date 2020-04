Atop dona mascherine e tute alle Misericordie

L'azienda ha condiviso la propria scorta di DPI col volontariato di Poggibonsi e Barberino

POGGIBONSI. L’Atop di Barberino Val d’Elsa, azienda leader nel settore delle macchine ed impianti per la produzione di rotori e statori di motori elettrici, ha donato parte della propria scorta di dispositivi di protezione individuale (mascherine EN95 e tute protettive) alle Misericordia di Poggibonsi e a quella di Barberino Tavarnelle.

“Un piccolo gesto per dimostrare la nostra vicinanza al mondo del volontariato che supporta quotidianamente la popolazione anche in questo difficile momento” come ha detto l’amministratore delegato dr. Fabrizio Colla.

“Da parte nostra – a parlare è il Governatore della Misericordia di Poggibonsi Vallis Berti – la vicinanza e solidarietà dimostrataci da aziende come la ATOP, a cui siamo grati, sono un ulteriore sprone ad andare avanti insieme ai nostri meravigliosi volontari che non ringrazieremo mai abbastanza”.

Sono parecchie le realtà imprenditoriali e commerciali del territorio che, rispondendo all’appello della Misericordia di Poggibonsi, hanno donato dispositivi di protezione individuale per permettere ai volontari di proseguire il loro operato in sicurezza: “Che Iddio gliene renda merito!”