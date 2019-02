Associazione Il Bersaglio: Piero Cappelli riconfermato presidente

Egli sarà affiancato, nell’ufficio di presidenza, dalla Vice-Presidente Manuela Bruzzichelli, dal Tesoriere Laura Caricati e dal Segretario Lucia Lazzeri Contini

MONTEPULCIANO. Ad un anno dalla sua fondazione l’Associazione il Bersaglio era chiamata al rinnovo delle proprie cariche, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo (il Direttivo era precedentemente composto dai soci fondatori).

Dopo la partecipata assemblea elettorale dello scorso 15 febbraio – che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per acclamazione – mercoledì 20 febbraio si è tenuta la prima riunione di detto Direttivo, avente all’Ordine del Giorno la nomina del Presidente, del suo Vice, del Tesoriere e del Segretario per il biennio 2019/2021.

Valutandone positivamente l’operato, il C.D. ha riconfermato Piero Cappelli Presidente.

Egli sarà affiancato, nell’ufficio di presidenza, dalla Vice-Presidente Manuela Bruzzichelli, dal Tesoriere Laura Caricati e dal Segretario Lucia Lazzeri Contini.

Esce per sua scelta la già Vice-Presidente Maria Stuart, che comunque rimane a far parte del Direttivo e che ringraziamo sinceramente per l’importante apporto dato all’Associazione, augurandoci la continuità della sua qualificata collaborazione.

Si ringraziano altrettanto sentitamente i Consiglieri uscenti, Michele Abram, Antonio Fatini, Roberto Gonnelli, Rita Rossi.

Gli altri consiglieri in carica sono:

Alessandro Angiolini, Valerio Berardi, Franco Bernardini, Andrea Bruzzichelli, Daniele Chiezzi, Marcella Grappi, Giordano Massoni, Maria Stuart, Roberto Tofanini.

La progressiva crescita della rappresentatività del nuovo organismo sarà sinonimo di una maggior presenza ed attenzione al territorio.

L’Associazione si auspica di ampliare le tematiche storico-architettonico- paesaggistico-ambientali e culturali da affrontare, allo scopo di contribuire fattivamente e di essere in particolare un supporto dialettico per l’Amministrazione poliziana, per quanto riguarda le scelte locali e la loro gestione.

Il Bersaglio si prefigge di coinvolgere il maggior numero di cittadini, animati dal senso civico, in primo luogo confrontandosi costantemente con loro anche in pubbliche assemblee ed accogliendoli quali nuovi soci (10 euro la tessera annuale e 5 per i giovani fino a 25 anni).

C’è poi la disponibilità ad aprirsi anche a collaborazioni con altre associazioni che, per scopo sociale o per interesse, promuovono la difesa e tutela dei medesimi valori.

Il nuovo Consiglio Direttivo ribadisce che l’Associazione non fa riferimento ad alcuna organizzazione politica e non scenderà in campo con proprie liste elettorali.

Per info e contatti: associazioneilbersaglio@gmail. com

Seguici sulla nostra pagina Facebook “ Il Bersaglio” per restare sempre aggiornato.