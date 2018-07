Asinalonga: Savelli ribatte al sindaco Agnoletti

SINALUNGA. Da Mattia Savelli (FdI) riceviamo e pubblichiamo.

“Al mio comunicato il Sindaco e l’Assessore allo sport hanno risposto con il “nulla” assoluto, tante parole ma poca sostanza”.

Mattia Savelli (dirigente provinciale di Fratelli d’Italia) puntualizza che: “Nella mia nota si può leggere chiaramente che alcuni interventi agli impianti sono stati fatti ma che c’è un chiaro deficit sulla visione d’insieme. Il Sindaco mi accusa di non conoscere la vicenda ma probabilmente è lui che non ha il quadro preciso della situazione, se lo avesse sarebbe anche più grave. Nella risposta dell’Amministrazione si legge che non è un problema di carenza di strutture, anzi l’Asinalonga ha a disposizione tre palestre. Tutto vero! Peccato che soltanto una di queste, il palazzetto della Pieve, sia idonea per il gioco del basket. Quindi come al solito tante chiacchiere e molta poca sostanza.

L’Amministrazione ha fatto interventi di adeguamento su strutture vecchie, che poco hanno da offrire, in maniera sparsa così da dare una sorta di contentino a destra e manca. Sarebbe stato molto più proficuo portare avanti un progetto di polo sportivo, come richiesto da varie società sportive, invece di metter mano su strutture che hanno ormai trent’anni come il palazzetto della Pieve di Sinalunga.

L’attuale Sindaco è al suo primo mandato dopo cinque anni da vice-Sindaco e assessore, in questi anni se avesse avuto una precisa visione avrebbe avuto tutti i mezzi necessari e il tempo per realizzarla. Probabilmente è più facile vivacchiare.

Nel mio comunicato mi sono posto al fianco di una società sportiva che porta avanti numerosi sport coinvolgendo centinaia di giovani, l’arroganza con cui Sindaco e Assessore intimano ai dirigenti di tale società di evitare polemiche che potrebbero prestare il fianco ad una discussione politica mi sembra quantomeno inopportuna e figlia di decenni di mania del controllo. Da parte mia sarò sempre al fianco di chi si impegna per il nostro territorio, indipendentemente da come la pensa politicamente. La mancata iscrizione dell’Asinalonga basket è a mio avviso un segnale grave e mi sembra giusto supportare questa associazione. Se il Sindaco mi da del populista per questo: chi sono io per contraddirlo?”