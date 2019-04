Asciano: tentano di rubare gasolio ma scappano all’arrivo dei Carabinieri

ASCIANO. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti su segnalazione di un uomo che affermava che era in corso un furto nel magazzino di una ditta che tratta materiale roccioso in località Sant’Alberto. La pattuglia si è recata sul posto ma disturbati dall’arrivo dei Carabinieri, di cui si erano accorti forse grazie a un palo, i presunti ladri si erano appena dileguati per le campagne circostanti, lasciando sul posto alcune taniche piene di gasolio. Le ricerche successive svolte nei dintorni hanno dato esito negativo. Verranno svolti accertamenti sulle celle telefoniche ed altro.