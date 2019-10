Asciano: quando l’opposizione piace alla maggioranza

Tre le mozioni presentate dalla lista civica “Valori per Asciano” che con un gioco di emendamenti la maggioranza fa proprie

ASCIANO. Da Valori per Asciano riceviamo e pubblichiamo.

Quando l’opposizione piace alla maggioranza: potrebbe essere questo il riassunto dell’ultimo consiglio comunale che si è svolto ad Asciano.

Con un divertente, e a tratti grottesco, gioco di emendamenti la maggioranza della città del Garbo si è infatti impossessata delle tre mozioni presentate dalla lista “Valori per Asciano” riguardanti l’adesione alla rete Ready, la possibilità di creare un’area sgambamento cani e la l’autombulanza medicalizzata.

Tre argomenti su cui la maggioranza non aveva minimamente posto attenzione, che però non ha esitato a far propri, dimostrando una notevole abilità nella disciplina del “tirarci sopra il cappello”.

A dir poco sbalorditivo il modo con cui l’amministrazione ha fatto propria la mozione presentata dalla lista “Valori per Asciano” su RE.A.DY, la rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere alla quale appartengono i soggetti pubblici che hanno deciso di coordinarsi per promuovere culture e politiche delle differenze e sviluppare azioni di contrasto alla discriminazione basate sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere.

Un tema che ci si sarebbe aspettato venisse proposto proprio dalla Giunta (di sinistra) che invece è arrivato all’attenzione del Consiglio proprio dalla lista civica “Valori per Asciano”.

La Giunta si è limitata a impossessarsene sostituendo nel documento la seguente frase: “Si chiede al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta di impegnarsi…” con “Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta si impegnano…”.

Stessa cosa per quanto riguarda l’area sgambamento cani in merito alla quale l’amministrazione si è resa disponibile a valutare la fattibilità, previa individuazione di un’area adatta.

Un siparietto analogo a base di emendamenti e votazioni strumentali è stato messo in scena anche sulla mozione dedicata dalla lista “Valori per Asciano” all’ambulanza medicalizzata: la lista ha presentato la mozione, l’amministrazione ha presentato un emendamento che a sua volta è stato accolto in parte dalla lista “Valori per Asciano”, quindi l’amministrazione ha votato in modo contrario alla stessa mozione per poi ripresentarla cambiando solamente alcune parole.

Al di là di ogni altra considerazione ci piace pensare che alla maggioranza del Consiglio Comunale di Asciano piaccia molto il lavoro”.