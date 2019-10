Asciano: contributi fino a 300 euro per i giovani che fatto sport

Con delibera di Giunta l’amministrazione stanzia i fondi raccolti con le Festa della Solidarietà destinandoli ai giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni

ASCIANO. Contributi fino ad un massimo di 300 euro per i giovani ascianesi che praticano attività sportiva nelle associazioni del territorio. E’ quanto deliberato dalla Giunta comunale di Asciano che ha deciso di destinare i fondi raccolti con le donazioni nelle varie iniziative della Festa della Solidarietà svoltasi tra dicembre 2018 e gennaio 2019 in sinergia con le associazioni di volontariato. I fondi raccolti, 1593 euro, sono oggi oggetto di un avviso pubblico e i destinatari del beneficio sono i giovani minori tra 6 e 16 anni residenti nel comune di Asciano e praticanti per la stagione 2019/2020 come tesserati alle locali associazioni sportive dilettantistiche. Le persone interessate ed in possesso dei requisiti d’accesso al bando, tra cui un valore dell’Isee 2019 non superiore a 8.107,50 euro, devono presentare domanda entro l’8 novembre. La modulistica necessaria alla domanda e l’esplicazione dei requisiti per poterla presentare sono disponibili sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale www.comune.asciano.si.it .

«Il primo ringraziamento va a tutti i cittadini e a tutte le associazioni che hanno fatto donazioni o si sono adoperati per la Festa della Solidarietà – sottolineano Lucia Angelini e Claudio Bardelli, rispettivamente assessore alle politiche sociali e assessore allo sport del Comune di Asciano -. Lo sport è da sempre sinonimo di aggregazione sociale, da qui la volontà di questa amministrazione di favorire l’inclusione dei minori nel vasto tessuto associativo sportivo del nostro territorio, da sempre vanto e orgoglio della comunità ascianese. I criteri scelti per i contributi vanno nella direzione di agevolare le famiglie più bisognose».