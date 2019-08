Asciano: a fuoco camion carico di rotoballe

L'incendio si e propagato alle sterpaglie circostanti per circa 1 ettaro

ASCIANO. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti alle ore 18.10 nel Comune di Asciano in località Casanova Pansarine, per un incendio di un mezzo pesante adibito al trasporto di rotoballe.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con 5 automezzi e 11 unità.

L’incendio si e propagato alle sterpaglie circostanti per circa 1 ettaro.

Non ci sono persone coinvolte.

Sono in corso le operazioni di smassamento e di bonifica.