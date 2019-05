Articolo Uno: “Sosteniamo la ricandidatura a sindaco di Gabriele Berni”

"Voteremo la lista Monteroni per il futuro e il nostro candidato consigliere Guido Dinetti"

MONTRONI D’ARBIA. Le parole chiave per il futuro della sinistra, socialista, ecologista ed europeista, sono due: unità e cambiamento. Unità, perché occorre tutta la forza possibile per costruire una proposta politica che metta al centro, senza sconti, giustizia sociale, lavoro ed ecologismo. Cambiamento, perché la sinistra, quella sinistra che in alcuni Paesi come la Spagna ha mostrato di saper governare senza abbandonare la propria identità e il proprio elettorato, deve recuperare tutta la credibilità possibile.

I nostri territori rappresentano una tradizione esemplare di buon governo nel panorama nazionale, che non è venuta meno nonostante i diversi fattori di crisi che hanno portato ovunque all’avanzata della destra peggiore: quella destra che in Italia e in molte città mostra il suo volto feroce, pericolosamente antidemocratico, e tutta la sua incapacità di affrontare i reali problemi del Paese.

A Monteroni d’Arbia gli ultimi cinque anni di amministrazione sono stati caratterizzati da un percorso complessivamente positivo, caratterizzato proprio da unità a sinistra e innovazione delle politiche sociali e di sostenibilità economica e ambientale.

Per queste ragioni Articolo UNO ha deciso di impegnarsi nel comitato elettorale che sostiene la ricandidatura a Sindaco di Gabriele Berni. Un impegno attivo, fatto di contenuti, proposte e volti credibili per rappresentare questa nuova spinta all’unità e al cambiamento della sinistra.

Partecipazione democratica e condivisione caratterizzano il lavoro che sta portando avanti la lista “Monteroni per il futuro”: si tratta di un metodo che ci ha permesso e ci permetterà di costruire e realizzare un programma di governo chiaro e concreto. Sono idee per il futuro di Monteroni, sostenute senza nascondersi dietro il marchio accattivante ma consunto di liste pseudo-civiche. Sono idee che mettono al centro contenuti e proposte di continuità e progresso rispetto al mandato amministrativo che sta per concludersi: riassetto idrogeologico, promozione del turismo lento e di qualità, aumento della raccolta differenziata con l’obiettivo della tariffazione puntuale (“meno rifiuti, bolletta più leggera”), consumo zero del territorio e dunque solo recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Poi, rafforzamento della mobilità sostenibile comunale e territoriale, sviluppo dei progetti di agricoltura urbana e sociale, sostegno alle reti di filiera corta dei nostri prodotti e ai nostri esercizi commerciali di qualità, semplificazione e digitalizzazione delle pratiche amministrative. E ancora, politiche attive per i giovani, di inclusione sociale e di integrazione quale migliore strumento per lo sviluppo, la coesione e la sicurezza; mantenimento e potenziamento delle politiche nel settore della scuola e dell’istruzione, grazie anche all’aumento dell’accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per ridurre le rette alle famiglie e ampliare ancora di più, come già fatto nei cinque anni passati, l’utilizzo e il numero delle famiglie che beneficiano dei voucher per i campi solari.

Per noi la politica è strumento di trasformazione, di progresso democratico, civile, sociale ed economico della realtà nella quale viviamo ed è come sempre per queste ragioni che, come Articolo UNO, siamo impegnati nella campagna elettorale per le elezioni amministrative anche a Monteroni d’Arbia, un importante Comune del nostro territorio. Un impegno che coinvolge in prima persona il nostro candidato consigliere GUIDO DINETTI, giovane perito informatico, le cui competenze e il cui impegno civile e politico a sinistra, oggi convogliate in Articolo UNO, saranno messe a disposizione della comunità di Monteroni nel prossimo mandato amministrativo.