Arriva la Tirreno-Adriatico: a Chiusi le scuole chiudono in anticipo

CHIUSI. L’Amministrazione Comunale informa tutti i cittadini che il giorno venerdi 15 marzo, in occasione del transito della gara ciclistica Tirreno-Adriatico che percorrerà tutta la Strada Provinciale 146/via Cassia Aurelia a partire dal confine di Chianciano fino al confine con Città della Pieve, il normale orario di uscita scolastico vedrà alcuni cambiamenti. Per consentire il transito in sicurezza della corsa, la Prefettura di Siena ha emesso apposita ordinanza che istituisce un temporaneo divieto di circolazione lungo il percorso interessato dal passaggio dei ciclisti in entrambe le corsie di marcia. L’ordinanza scatterà da mezz’ora prima dell’orario previsto per il transito della corsa fino al segnale di “fine corsa”. In conseguenza tutte le intersezioni con la SP 146 saranno chiuse nell’arco temporale 13,30 – 14,30 con personale in divisa delle Forze di Polizia o con eventuale transennatura o particolare cartellonistica.

Anche il servizio di linea della Tiemme S.p.a. rimarrà sospeso sino al “fine corsa”. Considerato tutto questo nonché il fatto che l’orario di interruzione coincide con l’orario di uscita di tutti i plessi di scuola dell’obbligo e media superiore ubicati nel polo di Chiusi Città, è stato deciso di anticipare l’orario di uscita alle ore 13,00 per i ragazzi della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” garantendo il servizio scuolabus. L’uscita dei ragazzi della scuola media Galileo Galilei è invece prevista alle ore 12.45.