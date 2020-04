Arriva il consiglio comunale in digitale e in streaming

Mercoledì 15 aprile, alle 10, la prima seduta con l’utilizzo di una piattaforma ad hoc

RADICONDOLI. Il consiglio comunale di Radicondoli si fa in digitale, su una piattaforma a distanza, e sarà in streaming per tutti i cittadini dal sito del Comune.

Così, mercoledì prossimo, 15 aprile, alle 10, il massimo consesso cittadino si terrà regolarmente, adeguandosi alle esigenze di distanziamento sociale e sicurezza che l’emergenza sanitaria impone.

“Noi siamo pronti per le sedute in via telematica, sia per consiglio comunale che per la giunta – dice il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini – Abbiamo fatto pure una prova con tutti i consiglieri per capire se la piattaforma funziona. Ed è tutto a posto. L’ente si è organizzato sia sul piano amministrativo, con i dovuti atti e dandosi precisi criteri, che sul piano digitale. Mercoledì dunque si terrà il consiglio comunale e tutti i cittadini ci potranno seguire in streaming”.

La piattaforma che il Comune di Radicondoli ha adottato si chiama Scopia ed è stata messa a punto dal Consorzio pubblico dei Comuni della Provincia di Siena Terre Cablate. Il supporto tecnico è stato fornito da una azienda del territorio radicondolese. In sostanza la piattaforma prevede la presenza di una stanza virtuale in cui ogni consigliere può accedere con un pin, un moderatore ha la possibilità di dare la parola. Tutto il consesso virtuale è in streaming, in diretta, dunque. I cittadini troveranno sul sito del Comune www.comune.radicondoli.sit.it un link per accedere allo streaming.

“Abbiamo inviato a ciascun consigliere le informazioni e le procedure da seguire nonché l’indirizzo al browser per entrare nella piattaforma. Abbiamo anche chiesto se fossero o meno dotati di device adeguati – fa notare Guarguaglini – Se non li avessero avuti, glieli avremmo messi a disposizione noi come Comune con l’impiego del comodato d’uso gratuito”.

Tutti gli incontri istituzionali devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco con decreto, nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale. In tal senso il Comune di Radicondoli si è dato questo indirizzo: devono essere individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti; deve essere assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e devono essere garantiti lo svolgimento delle funzioni, di cui all’articolo 97 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; deve essere data adeguata pubblicità delle sedute; dall’attuazione della modalità in videoconferenza non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.