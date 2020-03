Arrestato dai Carabinieri un uomo affidato al Ceis di Abbadia San Salvatore

ABBADIA SAN SALVATORE. I Carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore hanno dato esecuzione ieri (12 marzo) ad un ordine di custodia in carcere emesso dalla Corte di Appello – I Sezione Penale di Firenze, nei confronti di un 42enne fiorentino, da tempo associato alla comunità amiatina CEIS per il recupero dei tossicodipendenti. L’uomo, gravato da numerose vecchie denunce a carico, a seguito di una condanna aveva fruito del beneficio di poter espiare la pena, contestualmente al percorso di recupero, nell’apposito centro, ma i suoi comportamenti documentati dalla direzione della struttura e formalizzati in un referto inviato alla magistratura di sorveglianza, hanno fatto sì che i benefici gli fossero revocati. Dopo la notifica del provvedimento e la verbalizzazione delle attività compiute, l’uomo è stato associato dai Carabinieri alla casa circondariale di Siena “Santo Spirito”.