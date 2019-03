Arrestato dai Carabinieri straniero condannato a 7 anni di carcere

L'uomo è stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata

Foto di repertorio

POGGIBONSI. Nel luglio 2016 alcuni cittadini pakistani si resero responsabili di un’aggressione nei confronti di altri connazionali a Tavarnelle Val di Pesa, aggressione che si trasformò in rapina aggravata e lesioni personali gravi. Il tutto era nato per incomprensioni di natura economica e per questioni lavorative, essendo tutti operai contoterzisti impiegati in agricoltura.

Ieri i Carabinieri della Stazione di Poggibonsi, al termine di delicate indagini e approfonditi accertamenti, hanno rintracciato in provincia di Firenze uno dei soggetti responsabili della rapina in concorso. L’uomo, che dopo i fatti del 2016 era rientrato per lungo tempo nel suo paese d’origine, da pochi giorni aveva fatto nuovamente ritorno in Italia, probabilmente confidando in un esito favorevole del procedimento penale che lo vedeva coinvolto.

M.A. cittadino pakistano di 50 anni, pregiudicato, è stato arrestato in esecuzione ad un provvedimento del Tribunale di Firenze, in quando a seguito dei reati commessi, dovrà scontare la pena di 7 anni di carcere. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Siena a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.