Arrestati dai Carabinieri due ladri già condannati

Dovranno scontare due anni e due mesi per furto aggravato in concorso

RAPOLANO TERME. Nell’ambito dei servizi di controllo, i Carabinieri della locale stazione, supportati in fase esecutiva da militari della sezione radiomobile del Nor, hanno rntracciato ed arrestato due uomini di origine albanese, abitanti a Rapolano.

Il primo, nato nel 1983, boscaiolo, positivo in banca dati per reati in materia di stupefacenti; il secondo nato nel 1998, nullafacente, precedentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di matrice predatoria.

In ottemperanza di un ordine di esecuzione pena, emesso in data 11.04.2019 dal tribunale di Arezzo, dovendo entrambi scontare la pena di anni 2 (due) e mesi 2 (due) di reclusione per furto aggravato in abitazione in concorso.