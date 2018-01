Archeodromo: il Comune di Poggibonsi precisa

"Nessuna festa privata ma due video di auguri registrati"

POGGIBONSI. Nessuna festa privata ma due video di auguri registrati. Il 9 e il 10 dicembre scorso si è svolto a Poggio Imperiale (Archeodromo e Fortezza) l’evento “Tra longobardi e franchi”, che ha visto la partecipazione anche di alcuni gruppi di ricostruttori-rievocatori di alto livello professionale che insieme ad Archeotipo srl hanno animato del due giornate: La Fara di Cividale, Winileod, Curtis Winigia. In quell’occasione sono stati registrati due video per fare gli auguri di buon Natale e di buon anno direttamente dalla longhouse del villaggio carolingio.