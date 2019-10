Appuntamento al 3 novembre per i donatori di sangue di Colle

Torna l'iniziativa "Dona e ti resterà impresso": un tatuaggio per chi dona

COLLE VAL D’ELSA. Torna domenica 3 novembre l’iniziativa dei Donatori di Sangue di Colle di Val d’Elsa “Dona e ti resterà impresso“. Dopo un nuovo tatuaggio, ognuno di noi deve attendere almeno quattro mesi prima di effettuare la propria donazione di sangue e quindi l’Associazione valdelsana, data l’ottima riuscita dell’evento dello scorso anno, ha deciso di riproporre l’originale formula: donare prima del prossimo 3 novembre e poi rivolgersi a “La Sartoria Tattoo”, dove scegliere il proprio tatuaggio tra le opzioni proposte dai tatuatori Donato Celardo e Alessandro Piccioli. Decidere di tatuarsi presso dei professionisti garantisce, infatti, ad ognuno di noi la possibilità di continuare a donare fino ai limiti di età in tutta sicurezza.

L’intero ricavato dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con “La Sartoria Tattoo” di Donato Celardo e “CIOLO.154” di Alessandro Piccioli, sarà devoluto all’Associazione. I Donatori di Sangue di Colle Val d’Elsa vi aspettano numerosi per prenotare la vostra donazione e domenica 3 novembre, dalle ore 10.00 in poi, presso i locali de “La Sartoria Tattoo” in Via Martiri della Libertà n. 36. Un gesto altruistico che potrà rimanere impresso sulla pelle per tutta la vita.